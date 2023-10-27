Президент Румунії закликав почати переговори з Україною щодо вступу до Євросоюзу

Він заявив, що Румунія буде надавати тверду підтримку України стільки, скільки буде потрібно

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що він закличе лідерів країн Європейського союзу на саміті у Брюсселі розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови до кінця цього року.

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Про це він написав у себе на сторінці в соцмережі Х.

Він повідомив, що під час засідання Європейської Ради у Брюсселі будуть обговорювати ситуацію на Близькому Сході, підтримку України у її протистоянні з російськими агресорами, довгостроковий бюджет ЄС, економіку, міграцію та зовнішні відносини.

"Я ще раз підтверджу нашу (Румунії – ред.) тверду підтримку України стільки, скільки буде потрібно, і закличу розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою до кінця 2023 року", – запевнив Йоганніс.

Крім того, президент Румунії зазначив, що ситуація на Близькому Сході вимагає чіткої інформації та єдиної позиції, щоб уникнути небезпечної ескалації конфлікту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський взяв участь у роботі Європейської ради.

Крім того, ми раніше інформували, що 77% опитаних українців вважають, що для них важливо, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, з них 51% стверджують, що це дуже важливо для них.

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