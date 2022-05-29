Президент Сербії домовився з Путіним про вигідну ціну на газ

Президент Сербії домовився з Путіним про вигідну ціну на газ

Сербський президент повідомив про домовленості після переговорів з очільником Кремля.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що домовився з Володимиром Путіним про нову угоду на постачання російського газу протягом трьох років.

Сербія отримуватиме російський газ за вигідною для неї ціною.

Про це пише телерадіокомпанія РТС.

"Я зараз не можу озвучити ціну на газ, всі деталі будуть узгоджені з "Газпромом", - сказав Вучич журналістам.

Він також додав, що обговорив з Путіним і розширення можливостей щодо зберігання газу на території Сербії.

"Якщо ми все усвідомлюємо, у нас буде безпечна зима, що стосується газу", – сказав Вучич.

Після розмови з Путіним, президент Сербії надіслав листа директору "Газпрому" Алєксєю Міллеру, щоб завтра обговорити нові обсяги газу.

Нагадаємо, президент Сербії заявив, що не підтримає запровадження санкцій проти РФ.

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