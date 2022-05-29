Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Президент Сербії домовився з Путіним про вигідну ціну на газ

Дата публікації
Перегляди
403
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Президент Сербії домовився з Путіним про вигідну ціну на газ

Фото: Associated Press

Сербський президент повідомив про домовленості після переговорів з очільником Кремля.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що домовився з Володимиром Путіним про нову угоду на постачання російського газу протягом трьох років. 

Сербія отримуватиме російський газ за вигідною для неї ціною.  

Про це пише телерадіокомпанія РТС.

"Я зараз не можу озвучити ціну на газ, всі деталі будуть узгоджені з "Газпромом", - сказав Вучич журналістам.

Він також додав, що обговорив з Путіним і розширення можливостей щодо зберігання газу на території Сербії.

"Якщо ми все усвідомлюємо, у нас буде безпечна зима, що стосується газу", – сказав Вучич.

Після розмови з Путіним, президент Сербії надіслав листа директору "Газпрому" Алєксєю Міллеру, щоб завтра обговорити нові обсяги газу.

Нагадаємо, президент Сербії заявив, що не підтримає запровадження санкцій проти РФ.

Читайте також:

Молдова під прицілом Росії: експерт про дивні співпадіння із затриманням "токсичного" Додона

Молдова під прицілом Росії: експерт про дивні співпадіння із затриманням "токсичного" Додона
Наступна публікація