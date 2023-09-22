Президент Сербії порівняв вторгнення РФ до України з бомбардуванням Югославії

Вучич заявив, що Сербія "підтримує і буде підтримувати" територіальну цілісність України.

Президент Сербії Александар Вучич порівняв вторгнення Російської Федерації до України з військовою операцією країн НАТО проти Югославії.

Про це він заявив під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє Укрінформ.

За словами Вучича, президент-диктатор РФ Володимир Путін використав такі ж самі пояснення для вторгнення до України - які країни Альянсу використовували на початку військової операції проти Югославії.

"Вперше, безпрецедентно у світовій історії, найпотужніші 19 країн прийняли рішення, без залучення Ради Безпеки ООН, повторюю, без будь-якого рішення Ради Безпеки ООН, брутально напасти та покарати суверенну країну на європейській землі, як вони сказали, щоб запобігти гуманітарній катастрофі. Вони не сміялися вголос, коли російський президент використовував ті ж самі слова, виправдовуючи свій напад на Україну. Вони забули, що самі використовували той самий наратив, ті самі слова і ті самі пояснення", - наголосив Александар Вучич.

Сербський лідер заявив, що Белград підтримує територіальну цілісність України, оскільки "не змінює своєї політики та принципів", попри "багатовікову традиційну дружбу" з РФ.

За його словами, для Сербії "будь-яке насильство або порушення Статуту ООН є однаковим, незалежно від сили держави, яка його здійснює, або неминуче схожих виправдань, які вона використовує для своєї незаконної та аморальної поведінки".

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія готується до ще масштабніших військових дій. Натомість Москва зовсім не прагне до миру.

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