Президент Сербії пригрозив, що Україна "втратить усе", якщо визнає незалежність Косова

Президент Сербії Александар Вучич різко відреагував на перспективи визнання Україною Косова. Це пов'язано із зверненням до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда й Приштини, яке також підписав український депутат Олександр Мережко.

Про це пише телеканал RTRS, який цитує слова Вучича під час його пресконференції.

"Україна – дружня нам країна. Гадаю, Зеленський розумніший за Мережка. Бо уявіть: якщо Україна визнає незалежність Косова, то втратить усе в один день", - заявив Вучич.

Вучич додав, що завжди буде обстоювати "лібертаріанський підхід" і право Сербії ухвалювати власні рішення.

Лист, який підписали голови десяти парламентських комітетів із закордонних справ і понад пів сотні депутатів різних парламентів, закликає посилити тиск на Сербію та відійти від спроб балансу у ставленні до неї та Косова.

Ініціатором листа стала британська депутатка Алісія Кернс. Як відомо, наразі Україна офіційно не визнає незалежність Косова.

Нагадаємо, Блінкен назвав країну, яка може повернути Росію до "зернової угоди".

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