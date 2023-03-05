Президент Сербії відхрестився від постачань боєприпасів Україні чи Росії – "Ми чисті, як сльоза"

Президент Александар Вучич відкинув звинувачення, що Сербія могла постачати боєприпаси Україні чи Росії для війни.

Про це повідомляє видання Danas.

За його словами, ні Росії, ні Україні не було продано жодної одиниці сербської зброї чи боєприпасів.

"Для Сербії, згідно з міжнародним законодавством, є так звані дозволені користувачі, і Сербія може експортувати тільки до таких країн. Ми зробили все відповідно до закону, ми чисті, як сльоза", – наголосив Вучич.

Він також спростував інформацію, що Сербія експортувала зброю до України через Туреччину.

"Ми додали (положення. - ред.), що неможливо експортувати боєприпаси, які ми передали Туреччині, без нашої згоди", - сказав Вучич.

На початку березня представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Сербія поставила тисячі ракет до України для реактивних систем залпового вогню "Град". Ракети нібито доставили через Туреччину і Словаччину.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив, що його співвітчизників, які були учасниками російської ПВК "Вагнер" і воювали проти України, притягнуть до відповідальності після повернення на батьківщину.

Видання Politico днями писало, що Вучич натякнув, що Сербія може запровадити санкції проти Росії та розірвати з нею відносини.

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