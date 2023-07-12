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Президент Сербії заінтригував заявою про "великі подарунки" для України

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Президент Сербії заінтригував заявою про "великі подарунки" для України

Александар Вучич.

"Подарунки", ймовірно, стосуються ЄС.

Президент Сербії Александар Вучич заінтригував заявою про "великі подарунки" для України вже до кінця цього року. Вони можуть стосуватися європейської інтеграції.

Журналісти запитали сербського лідера про його думку про рішення щодо України на саміті НАТО, повідомляє RTV.

Зокрема, на запитання, чи здивований він тим, що Україна не отримала "зеленого світла" на членство в НАТО у Вільнюсі, Вучич сказав, що не хоче втручатися у справи великих держав. Втім, з його слів, на офіційний Київ чекають інші "чудові речі".

"Вони готують великі та чудові речі для України, великі подарунки на кінець року, принаймні, що стосується ЄС", - сказав Александар  Вучич.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розкритикував рішення НАТО щодо України. З його слів "цього абсолютно недостатньо". Польський лідер висловив сподівання, що за кілька років Україна буде повноправним членом Альянсу.

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Дата публікації
Перегляди
1898
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