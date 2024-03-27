Президент Сербії зробив загадкову заяву про серйозну загрозу його країні

Президент також анонсував "важкі дні" для Сербії.

Президент Сербії Александар Вучич оприлюднив у своїх соцмережах допис про важкі дні та виклики, що чекають на його країну найближчим часом.

Цей допис з'явився у його Instagram ввечері 26 березня.

"Зараз важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин... Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської", - написав він.

Вучич не навів жодних деталей щодо загроз для Сербії. Втім, пообіцяв поінформувати жителів про це найближчими днями.

Також найближчими днями Вучич ознайомить народ Сербії з усіма проблемами, "які чекають на нього попереду".

"Це буде складно. Ми боротимемося. Сербія переможе", - додав Александар Вучич.

До слова, кілька днів тому президент заявив, що Сербія розгляне можливість виходу з Ради Європи, якщо Косово візьмуть в організацію з прав людини і верховенства закону.

Нагадаємо, раніше президент Сербії назвав два сценарії війни в Україні. Крім того, коментуючи можливе введення іноземних військ до України, він наголосив, що найближчим часом "ми матимемо певні зміни в деяких наших доктринах".

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