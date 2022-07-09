Президент Шрі-Ланки погодився піти у відставку після масових протестів

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса погодився піти у відставку після спалаху масових протестів невдоволених економічною кризою. Учасники прорвалися до президентської резиденції та вимагали відставки глави держави.

Раджапакса залишатиметься президентом Шрі-Ланки до 13 липня задля забезпечення передавання влади.

Про це оголосив спікер парламенту Шрі-Ланки Махінда Япа Абейвардена під час телезвернення 9 липня, повідомляє The Associated Press.

Спікер парламенту сказав, що повідомив Раджапаксу про рішення попросити залишити посаду, яке ухвалили на зустрічі лідерів парламентських партій, і президент погодився.

Зауважимо, що в соцмережах з’явилося відео, як протестувальники відпочивають у захопленій резиденції президента.

Зауважимо, що окрім того, мітингувальники увірвалися й до приватної резиденції прем'єра Шрі-Ланки Раніла Викрамасінгхе, підпаливши її. Голова уряду теж повідомив, що йде у відставку.

Нагадаємо, 9 липня на Шрі-Ланці тисячі протестувальників взяли штурмом палац президента. Прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе оголосив Шрі-Ланку банкрутом. Країна зіткнулася з найважчою кризою за останні 70 років після того, як її валютні резерви обвалилися. Тож уряду не вистачить доларів для оплати основних закордонних товарів, зокрема продуктів харчування, ліків і палива.

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