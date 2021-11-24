Президент США Джо Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору та підтримав територіальну цілісність України

Джо Байден підкреслив, що Голодомор стався через політику диктатора Сталіна.

Президент США Джо Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору та наголосив на підтримці суверенітету України.

Про це йдеться у заяві "Білого дому".

Президент США наголосив, що в листопаді світ вшановує пам’ять мільйонів українців, які стали жертвами Голодомору в 1932-1933 роках через політику Сталіна.

"Чоловіки, жінки та діти, які загинули під час цього голоду, стали жертвами жорстокої політики та навмисних дій режиму Йосипа Сталіна. Цього місяця, вшанувавши пам'ять тих, чиї життя були втрачені, давайте присвятимо себе постійній роботі, щоб подібних трагедій не було в майбутньому і допомозі тим, хто сьогодні страждає від тиранії", - сказав Джо Байден.

Також президент США запевнив, що підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

"Український народ подолав жах Голодомору, продемонструвавши силу духу та стійкість, і створив вільне та демократичне суспільство. Згадуючи біль та жертв Голодомору, Сполучені Штати підтверджують нашу відданість народу України та нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві Джо Байдена.

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