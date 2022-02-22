Президент США Джо Байден зустрівся з очільником МЗС України Дмитром Кулебою: про що вони говорили

Президент США Джо Байден зустрівся з очільником МЗС України Дмитром Кулебою: про що вони говорили

Байден підтримав Україну.

Президент США Джо Байден зустрівся з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Вони обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомили у Білому домі.

Президент Байден розповів Кулебі про свою реакцію на визнання Росією псевдореспублік в ОРДЛО. Він також підтвердив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні допомогу в сфері безпеки та макроекономічну підтримку.

Президент Байден підтвердив готовність Сполучених штатів Америки у тісній співпраці з союзниками та партнерами швидко і рішуче відповісти на будь-яку подальшу агресію Росії проти України.

Нагадаємо, міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти двох російських державних банків - ВЕБ та Промсвязьбанк. У списку також - 42 їхні дочірні компанії.

Також президент США Джо Байден прокоментував рішення очільника Кремля Володимира Путіна визначити "незалежними" тимчасові райони Луганської та Донецької областей. Він вважає, що Путін таким рішенням готує "підґрунтя для захоплення нових територій України".

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