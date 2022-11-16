Президент США і прем'єр Британії обговорили "колективну відповідь" на ракетний удар по Польщі

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зустрівся 16 листопада з президентом США Джо Байденом і лідерами НАТО на екстреній зустрічі на Балі у межах G20 щодо падіння російських ракет у Польщі, в результаті чого загинули люди.

Про це пише The Sun.

Лідери G7 і НАТО засудили атаки Росії на українські міста 15 листопада, які стали наймасовішими від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

"Ми засуджуємо варварські ракетні атаки, які Росія здійснила у вівторок по українських містах та цивільній інфраструктурі", – йдеться у заяві.

Вони також пообіцяли допомогти з розслідуванням Польщею падіння ракети біля кордону з Україною і будуть "підтримувати тісний зв’язок, щоб визначити відповідні наступні кроки під час розслідування".

"Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку України та українського народу перед обличчям триваючої російської агресії, а також нашу незмінну готовність притягнути Росію до відповідальності за її зухвалі напади на українські громади, навіть коли G20 збирається для вирішення більш широких наслідків війна. Ми всі висловлюємо співчуття родинам загиблих у Польщі та Україні", - сказано у спільній заяві лідерів G7.

У Польщі впали російські ракети

У вівторок, 15 листопада, під час масованої атаки України Росією на території Польщі впали російські ракети. Те, що це дійсно ракети виробництва РФ підтвердило польське МЗС, яке викликало посла країни-терористки.

Інцидент стався у Люблінському воєвудстві у селі Пшеводуві за шість кілометрів від кордону з Україною. У результаті загинули двоє людей.

У зв'язку з інцидентом у Польщі скликали комітет міністрів через влучання російських ракет, підвищили боєготовність військових, президент Польщі Анджей Дуда екстрено переговорив із президентами США і України, а сьогодні, 16 листопада, скликає тамтешнє РНБО.

Польський лідер дав брифінг щодо інциденту із ракетами. За його словами, "немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету". Дуда попередив, що польські війська і Північноатлантиний альянс перебувають у стані готовності.

Президент України Володимир Зеленський після термінової телефонної розмови з Анжеєм Дудою заявив, що вони обмінялися наявною інформацією, з’ясовуємо всі факти. Зеленський наголосив, що Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищеними від Росії - терористки.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка впала у Польщі, була випущена з Росії. Він закликав дочекатись завершення розслідування інциденту.

Росія, традиційно, свою причетність до інциденту заперечує.

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