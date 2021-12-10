Президент та прем'єр Хорватії посварилися через Україну: у чому причина і до чого тут Зеленський

Президент та прем'єр Хорватії посварилися через Україну: у чому причина і до чого тут Зеленський

Президент Хорватії назвав візит прем’єра до України "шарлатанством".

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який нещодавно відвідав Україну з дводенним візитом, натрапив на критику свого президента. Очільник Хорватії Зоран Міланович назвав візит на тлі напружених відносин із Росією "звичайнісіньким шарлатанством".

Про це інформує видання N1.

"Я симпатизую Україні, і я не ненавиджу Росію. Досить незручна позиція. Проте 100 тисяч російських солдатів перебувають на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра. Що означає цей прояв нескінченної любові? Бо Пленкович втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться, а хорватські солдати туди не втечуть", — сказав Міланович.

Він задався питанням, "чи це зовнішня політика Хорватії".

"Це страшенно серйозні речі. Для мене це просто шарлатанство", — сказав президент Хорватії.

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на таку заяву свого хорватського колеги.

"Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, президент Міланович назвав би візит прем'єр-міністра України до Загреба не "шарлатанством", а виявом солідарності й дружби", — написав Зеленський у Тwitter.

Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не «шарлатанством», а виявом солідарності та дружби. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2021

Нагадаємо, що прем'єр Хорватії Андрей Пленкович перебував з візитом у Києві 8 грудня. У межах зустрічі з Хорватією була підписана спільна декларація про європейську перспективу України.

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