Президент та прем'єр Хорватії посварилися через Україну: у чому причина і до чого тут Зеленський

Президент Хорватії назвав візит прем’єра до України "шарлатанством".
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який нещодавно відвідав Україну з дводенним візитом, натрапив на критику свого президента. Очільник Хорватії Зоран Міланович назвав візит на тлі напружених відносин із Росією "звичайнісіньким шарлатанством".
Про це інформує видання N1.
"Я симпатизую Україні, і я не ненавиджу Росію. Досить незручна позиція. Проте 100 тисяч російських солдатів перебувають на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра. Що означає цей прояв нескінченної любові? Бо Пленкович втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться, а хорватські солдати туди не втечуть", — сказав Міланович.
Він задався питанням, "чи це зовнішня політика Хорватії".
"Це страшенно серйозні речі. Для мене це просто шарлатанство", — сказав президент Хорватії.
Президент Володимир Зеленський різко відреагував на таку заяву свого хорватського колеги.
"Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, президент Міланович назвав би візит прем'єр-міністра України до Загреба не "шарлатанством", а виявом солідарності й дружби", — написав Зеленський у Тwitter.
Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не «шарлатанством», а виявом солідарності та дружби.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2021
Нагадаємо, що прем'єр Хорватії Андрей Пленкович перебував з візитом у Києві 8 грудня. У межах зустрічі з Хорватією була підписана спільна декларація про європейську перспективу України.
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