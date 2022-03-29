Президент відзначив державними нагородами понад 300 захисників

У списку нагороджених - військовослужбовці Збройних Сил України.
У понеділок, 28 березня, 302 українські ввійськовослужбовці були відзначені державними нагородами.
Відповідні укази підписав президент України Володимир Зеленський, про що він повідомив у нічному відеозверненні.
"Щойно перед тим, як записувати це звернення до вас, рідні українці, я підписав два важливих укази про нагородження військовослужбовців Збройних Сил України державними нагородами. За поданням нашого Головнокомандувача нагороджуються 302 наших захисники", - сказав президент.
Повні списки нагороджених розміщені тут і тут.
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