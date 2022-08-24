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Президент Володимир Зеленський розповів, чи будуть вводити санкції проти букмекера 1xBet

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Президент Володимир Зеленський розповів, чи будуть вводити санкції проти букмекера 1xBet

Фото: Офіс президента України

Вчора під час підсумкового брифінгу після Саміту Кримської платформи Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю ввести санкції проти всього бізнесу, який пов’язаний з росією.

Так він відповів на питання журналіста УНН щодо роботи проросійського букмекера 1xBet, якому й досі не анулювали ліцензію в Україні.

«Є конкретне доручення ввести санкції і розібратися з усім російським бізнесом, який працював в Україні: законно, незаконно, хто за ним стоїть тощо (…) Отаке доручення Прем’єр-міністр отримав. Я знаю, що там є комплексе рішення, великий список з тих чи інших компаній. Мені все одно чим вони займаються, нас цікавить тільки їх коріння. Хто за цими компаніями стоїть», - повідомив Володимир Зеленський.

Дата публікації
Перегляди
1717
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