Президент Європейської Ради виступив за термінову активізацію процесу розширення ЄС

Голова Європейської Ради Шарль Мішель запропонував зробити процес розширення Євросоюзу швидшим та ефективнішим.

Президент Євроради вважає, що нинішній стан процесу викликає розчарування, як в самого Євросоюзу, так і в потенційних майбутніх членів ЄС.

Про це Мішель заявив у своєму виступі на пленарному засіданні Європейського економічного та соціального комітету.

"Ми повинні зробити процес розширення більш ефективним та живим. Цей процес нині є грою з нульовою сумою. Все або нічого. І це викликає велике розчарування з обох боків. Минуло 19 років відтоді як у Салоніках ми розпочали реалізацію перспективи розширення на Західні Балкани. Переговори про розширення затягуються… Із добрих та поганих причин. І тепер у нас є запити з України, Молдови та Грузії", - зауважив він.

Голова Європейської Ради наголосив, що настав час зробити процес євроінтеграції майбутніх членів швидшим та оборотним. Тобто країни матимуть змогу поступово відчути конретні вигоди євроінтеграції, що спонукатиме їх до проведення необхідних реформ.

"Я думаю, що ми повинні зробити цей процес швидшим, поступовим та оборотним. Ми можемо запропонувати нашим партнерам конкретні соціально-економічні вигоди під час переговорів про вступ замість того, щоб чекати до кінця.

Рішення полягатиме в прогресивній та поступовій інтеграції вже у процесі приєднання. Більше за більше. Наприклад, коли країна відповідає необхідним стандартам у цьому секторі, вона може брати активну участь з дорадчим голосом у роботі Ради міністрів залежно від порядку денного", - сказав Мішель.

Президент Європейської Ради додав, що принцип оборотності буде пов'язаний з реформами всередині країн, які розпочали процес приєднання до ЄС. Наприклад, якщо країна відступає від принципу верховенства права, то вона може втратити частину переваг, отриманих від євроінтеграції.

"Отже, якими є основні переваги цього нового процесу розширення? Він заохочуватиме і прискорюватиме необхідні структурні реформи та зв'язок цих країн із Європейським Союзом. Крім того, особливу і негайну увагу слід приділити двостороннім суперечкам, які часто мотивовані питаннями меншин", - зазначив він.

Нагадаємо, Європейська комісія розробила план післявоєнного відновлення України, який отримав назву "Відбудувати Україну". В ЄК підкреслили, що виділення коштів, як стверджують, буде пов’язане з жорсткими умовами, такими як боротьба з корупцією та реформи українського уряду. Реформи мають наблизити країну до ЄС – адже Україна хоче стати його членом.

Чи наближається Україна до вступу в ЄС

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