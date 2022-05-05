Президент Європейської ради вважає, що новий пакет санкцій для Росії із ембарго на нафту підтримають усі країни ЄС

Президент Європейської ради вважає, що новий пакет санкцій для Росії із ембарго на нафту підтримають усі країни ЄС

Рано чи пізно нафта та газ потраплять під санкції.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що пропозицію Європейської комісії щодо шостого пакету санкцій з ембарго на нафту для Росії через війну, яку вона розв'язала проти України, підтримають усі країни-члени Європейського союзу.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

«Я можу запевнити вас, що я дуже старанно працюю зі своєю командою та з моїми колегами, щоб переконатися, що ми зможемо в дуже короткі терміни зайняти єдину позицію на пропозицію, винесену на обговорення Комісією», — сказав він.

Він зауважив, що у минулому «систематично були якісь побоювання, що ми не зможемо бути єдиними».

«Водночас, нам систематично вдавалося займати єдину позицію. І, звичайно, це вимагало якихось переговорів, обговорень, адже нам потрібна підтримка 27 урядів. Кілька тижнів тому я публічно заявив у Європарламенті, що рано чи пізно нафту та газ потраплять під санкції. Це важливий крок. Комісія поклала пропозиції щодо санкцій на стіл, але це уряди, це Рада, яка приймає рішення», — наголосив президент Європейської ради.

Нагадаємо, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій проти Росії за агресію проти України. Серед обмежень – нафтове ембарго, відключення від SWIFT ще кількох банків РФ, заборона державних інформаційних мовників.

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