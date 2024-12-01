Президент Європейської ради зробив заяву щодо майбутнього України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта прибув з візитом до України та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у відео, опублікованому на Телеграм-каналі Глави української держави.

"Ми приїхали сюди в перший день нашої роботи. Ми хочемо висловити свою підтримку вам. Ми залишалися, залишаємося і будемо стояти з вами під час цієї війни. Але ми також хотіли б говорити і про майбутнє, тому що ми хочемо вітати вас уже членом нашої спільноти, членом нашого Союзу

Зі свого боку висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, яка також прибула до Києва, заявила про необхідність сконцентрувати усі зусилля, щоб припинити війну в Україні, "для того, щоб ослабити Росію, та посилити Україну".

Комісарка з розширення Марта Кос додала: " Я – та, хто буде допомагати вам на шляху європейської інтеграцій. Я буду допомагати вам навіть зараз з відбудовою України. Але моїм завданням буде – підготовка місця для вас в Європейському союзі".

Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі сторони обговорили бачення європейських і глобальних справ: наявні проблеми та перспективи.

"Такий символічний початок роботи відображає головні пріоритети для всіх нас у Європі. Мир – це фундамент, і ми будемо робити все й надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв’язану Росією не тільки проти України, але й проти об’єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо й посилити нашу Європу – інституції Євросоюзу та політику підтримки кожної європейської країни. Вдячний за підтримку України з першого дня російського повномасштабного вторгнення", - написав президент України в соцмережі.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін пригрозив ударами по центрах ухвалення рішень у Києві. З його слів, російський Генштаб та Міноборони наразі підбирають цілі для ударів на території України цією новою ракетою.

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