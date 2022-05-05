Президент Євроради розповів, коли внесе на розгляд заявку України про членство

Заявка України вже проходить усі необхідні процедури у прискореному темпі
Президент Європейської ради Шарль Мішель поки не готовий назвати конкретну дату внесення до порядку денного для лідерів ЄС розгляд заявки України на членство ЄС і має намір це зробити тоді, коли для цього настав найкращий момент.
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Він пояснив, що після того, як Європейська комісія в червні передасть свої висновки, питання буде розглянуто в Європейській раді.
«У Раді я буду зобов'язаний оцінити, коли ми будемо готові включити цю тему до порядку денного Європейської Ради. Я проконсультуюсь з усіма дійовими особами, щоб оцінити, коли настане найкращий момент, і ми будемо готові провести ці дебати на рівні Ради Європи. Чи це буде в червні чи пізніше – я не можу сказати сьогодні», — зауважив він.
Заявка України вже проходить усі необхідні процедури у прискореному темпі.
«По суті, за кілька днів після того, як ми отримали заявку, ми швидко ухвалили рішення, доручивши Єврокомісії надати свої висновки. Зазвичай це триває 8-9 місяців. Де-факто рішення було ухвалено за кілька днів», — додав Мішель.
"Цілком очевидно, що це процес, заснований на реформах, тому що питання про членство пов'язане із загальним підходом до фундаментальних елементів – верховенства права, незалежності правосуддя, боротьби з корупцією, єдиним ринком, економічними реформами», — резюмував він.
Як повідомлялося, Зеленський заявив, що Україна має отримати статус кандидата в члени ЄС вже найближчим часом.
Нагадаємо, Шмигаль розповів, коли Україна може набути статусу кандидата на членство в ЄС.
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