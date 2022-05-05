Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Президент Євроради розповів, коли внесе на розгляд заявку України про членство

Дата публікації
Перегляди
761
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Президент Євроради розповів, коли внесе на розгляд заявку України про членство

Associated Press

Заявка України вже проходить усі необхідні процедури у прискореному темпі

Президент Європейської ради Шарль Мішель поки не готовий назвати конкретну дату внесення до порядку денного для лідерів ЄС розгляд заявки України на членство ЄС і має намір це зробити тоді, коли для цього настав найкращий момент.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що після того, як Європейська комісія в червні передасть свої висновки, питання буде розглянуто в Європейській раді.

«У Раді я буду зобов'язаний оцінити, коли ми будемо готові включити цю тему до порядку денного Європейської Ради. Я проконсультуюсь з усіма дійовими особами, щоб оцінити, коли настане найкращий момент, і ми будемо готові провести ці дебати на рівні Ради Європи. Чи це буде в червні чи пізніше – я не можу сказати сьогодні», — зауважив він.

Заявка України вже проходить усі необхідні процедури у прискореному темпі.

«По суті, за кілька днів після того, як ми отримали заявку, ми швидко ухвалили рішення, доручивши Єврокомісії надати свої висновки. Зазвичай це триває 8-9 місяців. Де-факто рішення було ухвалено за кілька днів», — додав Мішель.

"Цілком очевидно, що це процес, заснований на реформах, тому що питання про членство пов'язане із загальним підходом до фундаментальних елементів – верховенства права, незалежності правосуддя, боротьби з корупцією, єдиним ринком, економічними реформами», — резюмував він.

Як повідомлялося, Зеленський заявив, що Україна має отримати статус кандидата в члени ЄС вже найближчим часом.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, коли Україна може набути статусу кандидата на членство в ЄС.

Читайте також:

Євросоюз готує проти Росії шостий пакет санкцій – які країни готові посилити військову допомогу

Євросоюз готує проти Росії шостий пакет санкцій – які країни готові посилити військову допомогу

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Наступна публікація