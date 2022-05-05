Президент Євроради розповів, коли внесе на розгляд заявку України про членство

Заявка України вже проходить усі необхідні процедури у прискореному темпі

Президент Європейської ради Шарль Мішель поки не готовий назвати конкретну дату внесення до порядку денного для лідерів ЄС розгляд заявки України на членство ЄС і має намір це зробити тоді, коли для цього настав найкращий момент.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що після того, як Європейська комісія в червні передасть свої висновки, питання буде розглянуто в Європейській раді.

«У Раді я буду зобов'язаний оцінити, коли ми будемо готові включити цю тему до порядку денного Європейської Ради. Я проконсультуюсь з усіма дійовими особами, щоб оцінити, коли настане найкращий момент, і ми будемо готові провести ці дебати на рівні Ради Європи. Чи це буде в червні чи пізніше – я не можу сказати сьогодні», — зауважив він.

Заявка України вже проходить усі необхідні процедури у прискореному темпі.

«По суті, за кілька днів після того, як ми отримали заявку, ми швидко ухвалили рішення, доручивши Єврокомісії надати свої висновки. Зазвичай це триває 8-9 місяців. Де-факто рішення було ухвалено за кілька днів», — додав Мішель.

"Цілком очевидно, що це процес, заснований на реформах, тому що питання про членство пов'язане із загальним підходом до фундаментальних елементів – верховенства права, незалежності правосуддя, боротьби з корупцією, єдиним ринком, економічними реформами», — резюмував він.

Як повідомлялося, Зеленський заявив, що Україна має отримати статус кандидата в члени ЄС вже найближчим часом.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, коли Україна може набути статусу кандидата на членство в ЄС.

Читайте також:

Євросоюз готує проти Росії шостий пакет санкцій – які країни готові посилити військову допомогу