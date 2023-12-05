Президент Євроради скоротить свій візит до Китаю через заяви Орбана - Politico

Президент Європейської ради Шарль Мішель скоротить свою поїздку до Пекіна через дії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який погрожує зірвати майбутній саміт лідерів ЄС.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на офіційного представника ЄС.



Слід зауважити, що Мішель їде до Китаю на перший від 2019-го очний саміт ЄС-Китай. За словами джерела видання, він "повернеться до Брюсселя, щоб продовжити обговорення з лідерами (ЄС) щодо подальших дій".



Зазначається, що Європейської ради повернеться з Пекіна після першого дня зустрічей у четвер - частково через те, що у нього немає захищеної телефонної лінії в КНР, щоб поговорити з лідерами ЄС без прослуховування з боку Китаю.



До слова, Мішель зустрівся з Орбаном у Будапешті минулого тижня, намагаючись зменшити напруженість напередодні саміту лідерів ЄС. Після зустрічі Мішель наголосив на важливості "єдності ЄС", яка, за його словами, "вимагає постійних зусиль і є нашою головною силою".

Нагадаємо, раніше Шарль Мішель прокоментував заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана про вступ України в ЄС. За словами Орбана, членство України в ЄС "сьогодні не збігається з національними інтересами Угорщини". Натомість президент Європейської ради каже, що ЄС вже є угода про асоціацію з Києвом.

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