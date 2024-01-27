Президент Євроради залишиться на посаді через побоювання, що її може очолити Орбан – The Guardian

Президент Європейської ради Шарль Мішель відмовився від планів достроково піти з посади через побоювання, що цю посаду обійме прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це повідомляє The Guardian.

Відповідне рішення Шарль Мішель прийняв за шість днів до вирішальної зустрічі лідерів ЄС, на якій, як очікується, Орбан вкотре заблокує надання Україні пакету допомоги в розмірі 50 млрд євро.

Лідери Євросоюзу розглядають можливість запуску механізму, який позбавить Угорщину права голосу.

Три тижні тому Шарль Мішель оголосив, що балотуватиметься в депутати Європарламенту від Бельгії, де він колись був прем’єр-міністром.

У п'ятницю, 26 січня, Мішель заявив, що передумав після того, як став об'єктом "інтенсивної уваги ЗМІ" і деяких "екстремальних реакцій" за межами європейських інституцій.

Його рішення викликало припущення, що Віктор Орбан може випадково стати президентом Євроради від липня, якщо держави-члени не зможуть оперативно знайти наступника.

За звичайних обставин керівники головних інституцій ЄС обираються після європейських виборів у червні. Цей процес може тривати багато місяців і, згідно з правилами ЄС, країна, яка головує на ротаційній основі протягом шести місяців, заступає на посаду за відсутності новообраного президента.

Оскільки Угорщина мала головувати в ЄС протягом другого півріччя, це передало б кермо влади Орбану.

"Я не хочу, щоб це рішення відволікало нас від нашої місії або підривало цю інституцію і наш європейський проєкт, а також не було використано будь-яким чином для розколу Європейської Ради", - зазначив Мішель.

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Роль президента передбачає головування на засіданнях Європейської ради та посередництво в угодах між державами-членами, включно з поточною боротьбою за те, щоб Угорщина підтримала пакет підтримки для України.

У п’ятницю джерела, обізнані з цими переговорами, сказали, що Віктор Орбан, схоже, знову заблокує кошти наступного четверга, коли відбудеться позачергова зустріч лідерів ЄС для обговорення питання, яке було відкладено після того, як прем’єр-міністр Угорщини відмовився підтримати фінансовий пакет для Києва на останньому грудневому саміті.

Джерела кажуть, що терпіння країн-членів вичерпується і, якщо протягом наступних шести днів не відбудеться прориву, інші 26 країн-членів можуть піти на те, щоб повністю позбавити Угорщину права голосу.

Дипломатичні джерела кажуть, що лідери ЄС вважають, що вони повинні припинити те, що вони вважають "шантажем".

Стаття 7 договору ЄС дозволяє державам-членам блокувати іншу країну від голосування, але місяць тому це вважалося "останнім заходом" і нежиттєздатним варіантом.

Але інсайдери кажуть, що зараз це виглядає як реальність, якщо вони не зможуть змінити рішення Орбана протягом наступних шести днів.

За останні два дні Шарль Мішель зробив 13 дзвінків лідерам, включно до Орбана, а його помічники також їздили до Будапешта, щоб спробувати переконати угорського лідера приєднатися до інших країн-членів ЄС.

Нагадаємо, 7 січня Шарль Мішель оголосив, що балотуватиметься на виборах до Європарламенту улітку, тому достроково залишить посаду. Якщо це станеться, наступником Шарля тимчасово може стати чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. З огляду на напружені стосунки з Угорщиною більшість країн Європейського Союзу "відчайдушно хотіли б уникнути" сценарію того, що протягом шести місяців Радою керуватиме прем'єр країни Віктор Орбан.

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