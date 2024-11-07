"Президент забув про цінності": політтехнолог озвучив, що Україні доведеться пропонувати Трампу

Обраний президент США Дональд Трамп цінує бізнес-угоди, його не цікавлять демократичні цінності. Тож Україні доведеться пропонувати йому економічно вигідні умови та угоди.

Таку думку політтехнолог Дмитро Васильєв висловив у ефірі "Київ24".

"Трамп – це людина, яка любить бізнес-угоди. Очевидно, що він буде виходити з вигоди для себе, любимого, перш за все. Тому що Америка для нього – це вторинне. Американський народ – третє. І все інше – це похідні від цих трьох позицій. Тому він буде зважати на різні вигідні умови. Він їх буде пропонувати або самостійно, або буде чути цікаві умови", – висловив думку Васильєв.

Він вважає, що зараз і президенту України Володимиру Зеленському, і всім командам – військовим, економічним, які мають відпрацювати для безпосереднього спілкування глави держави з президентом США – "потрібно запропонувати декілька протоколів, декілька папок угод".

"Ми маємо розуміти, що прийшов той президент, який про цінності або забув, або не знає. Його цікавлять угоди, гроші, економіка. Цінності демократії, вільного демократичного світу – ці слова ми маємо поки що забути", – пояснив політтехнолог.

Тож, зазначив він, Києву слід пропонувати США економічно вигідні умови, пов’язані не лише з Україною, але й з регіоном. Це те, що вказано в четвертому пункті українського Плану перемоги.

"І п’ятий пункт – коли війська України, які можуть тактично підмінювати американців в Європі – це також вигідна пропозиція, яку президент може підсвітити своєму народові", – вказав експерт.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, радники Трампа висунули різні версії плану закінчення війни в Україні. Один з них передбачає відмову від НАТО; заморожування лінії фронту та створення демілітаризованої зони; залишення Росії захоплених територій; постачання зброї від США для стримання майбутнього нападу.

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