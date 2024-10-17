Президент Зеленський назвав важливий чинник для завершення війни

Запрошення України до НАТО матиме вирішальне значення і стане одним із головних аргументів для припинення війни, яку розпочала РФ

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради.

Таке рішення, наголошує глава держави, покаже "неминучість європейської інтеграції України та незаперечний шлях демократії".

"Запрошення зміцнить наші дипломатичні позиції і стане одним із головних аргументів на користь припинення війни", - висловився Зеленський.

За словами президента, Москва протягом десятиліть використовувала геополітичну невизначеність через те, що Україна не була членом НАТО.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте прокоментував План перемоги Зеленського. Північноатлантичний альянс взяв до відома його, але потрібно обговорити чимало політичних та військових аспектів щодо нього.

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