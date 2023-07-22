Президент Зеленський провів телефонну розмову з Генсеком НАТО: про що йшлося

Сторони обговорили подальші дії щодо інтеграції України до НАТО, нинішню ситуацію у Чорному морі та ризики, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 22 липня, він розповів, що обговорювали.

"Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО. Поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки", - написав президент.

Зеленський також додав, що вони визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору".

Нагадаємо, у сенаті США представлено проєкт резолюції на підтримку якнайшвидшого вступу України до НАТО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повне відео "Інтерв'ю з Зеленським: про війну, НАТО, зброю та Україну після війни".

Читайте також: