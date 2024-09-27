"Президентами народжуються": Лукашенко поміркував, хто міг би очолити Білорусь після нього

Так званий "президент" каже, що не може назвати когось конкретного.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поміркував про те, хто міг би очолити Білорусь після нього.

Своїми думками він поділився, виступаючи перед студентами одного з білоруських вишів.

"Не хочу нікого образити, не хочу себе тут підняти. Пам'ятаєте, я казав, що президентами не стають, президентами народжуються. Якщо в тебе від природи немає основних моментів, властивостей та якостей президента, то ти навіть не лізь у цю сферу".

Лукашенко зізнався, що не може порадити якусь конкретну людину. Втім, головне, наголошує "президент", – це досвід.

"Чесно, я не знаю. Але всі вони, хто на увазі, мають унікальні якості. Унікальні. Набагато вищі, ніж у мене, окремі якості. І вчора я подумав: от якби в одній людині ці якості поєднати, унікальна була б людина і ідеальний був би президент", – поділився Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко закликав білорусів готуватися до нового президента. Мовляв, він не вічний. Він додав, що головне завдання його президентства – не допустити конфлікту в країні, "щоб ця інфекція не перенеслася на нас".

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