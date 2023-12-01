Президенти Литви, Латвії та Польщі відмовилися від "сімейного фото" з Лукашенком

На саміті ООН зі зміни клімату COP28 в Дубаї президенти Литви Гітанас Науседа, Латвії Едгар Рінкевичс та Польщі Анджей Дуда бойкотували спільну фотографію з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє видання LRT.

Литовський президент Науседа заявив, що "це називається сімейним фото", а "Лукашенко не належить до тієї сім'ї, до якої ми хочемо належати". Він називає цинізмом демонстрацію єдності " з такими людьми, які не поважають ні демократичних законів, ні верховенства права".

"Було б лицемірством стояти пліч-о-пліч з лідером країни, яка стала плацдармом для російської агресії проти України. Білоруський режим сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом із Росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні - від загибелі людей до катастрофічного впливу на навколишнє середовище", - наголосив він.

Лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент Білорусі Олександр Лукашенко під час групового фото на кліматичному саміті ООН COP28.

Зазначимо, що країни Заходу звинувачують Лукашенка в тому, що він дозволив Росії використовувати територію Білорусі як плацдарм для нападу на Україну, дозволивши Москві розмістити в країні тактичну ядерну зброю.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що сподівається на відновлення відносин з країнами ЄС. Зокрема, йдеться про Польщу та Литву.

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