"Президенти вивели наші відносини на новий рівень": Кулеба прокоментував переговори Зеленського і Байдена

"Маємо сильну спільну заяву", - сказал міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Замість передбаченої графіком години розмова президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена тривала дві години.
Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та @SecBlinken з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства. https://t.co/0E24YSoms8— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 1, 2021
"Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та держсекретаря Ентоні Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства", - зауважив він.
Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.
США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також притягнути Росію до відповідальності за агресію проти України.