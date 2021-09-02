"Президенти вивели наші відносини на новий рівень": Кулеба прокоментував переговори Зеленського і Байдена

"Президенти вивели наші відносини на новий рівень": Кулеба прокоментував переговори Зеленського і Байдена

"Маємо сильну спільну заяву", - сказал міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Замість передбаченої графіком години розмова президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена тривала дві години.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та @SecBlinken з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства. https://t.co/0E24YSoms8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 1, 2021

"Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та держсекретаря Ентоні Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства", - зауважив він.

Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.

США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також притягнути Росію до відповідальності за агресію проти України.

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