Президентка Гондурасу пригрозила Трампу щодо військової бази

Президентка Гондурасу Сіомара Кастро у своєму новорічному зверненні пригрозила припинити військову співпрацю зі США, якщо обраний президент Дональд Трамп почне висилати з країни її співгромадян.

Про це повідомляє EFE.

Кастро пригрозила припинити військову співпрацю зі США: йдеться про відмову від розміщення у Гондурасі військової бази, яку Штати контролюють від 80-их років минулого століття. Зараз там перебуває контингент у кількості близько 400 американських бійців.

Президентка Гондурасу заявила, що Трампу не варто "вдаватися до непотрібних репресій проти наших мігрантів, які роблять великий внесок в економіку США".

Нагадаємо, Трамп 25 разів обіцяв "почати найбільшу операцію з депортації" нелегальних мігрантів зі США.

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