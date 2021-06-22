Президентка Грузії 23 червня відвідає Україну і зустрінеться із Зеленським

Через приїзд пані Зурабішвілі в Києві можливі незначні обмеження дорожнього руху.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 23 червня завітає до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомляє "Грузія онлайн" з посиланням на адміністрацію президента країни.

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В межах візиту Саломе Зурабішвілі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Зустрічі відбуватимуться віч-на-віч та у розширеному складі.

"У Києві заплановані зустрічі на вищому рівні: з прем'єром України Денисом Шмигаль і головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим. Президентка Грузії відвідає Україну разом з державною делегацією, до якої входять представники адміністрації президента, законодавчої і виконавчої влади", - йдеться в заяві.

Управління Державної охорони України зазначає, що 22-23 червня через офіційний візит пані Зурабішвілі в Києві можливі незначні обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше відтерміновувала поїздку до України. А у липні 2020 року заявила, що готова приїхати до України, щойно з'явиться така можливість. Керівниця держави хоче налагодити відносини між обома країнами.

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