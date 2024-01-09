Президентка Грузії зробила заяву про відносини з Росією

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країна-агресорка Росія була ворогом її країни протягом століть. Втім, не всі усвідомлюють це навіть зараз.

Про це повідомляє видання "Грузия онлайн".

За словами Зурабішвілі, дехто не усвідомлює ворожість Москви, "дехто - не хоче цього розуміти, а декого це влаштовує.

"Але це факт, який і сам ворог не приховує. У всьому простежується цей факт. Можливо, в якісь періоди після незалежності (Грузії - Ред.) хтось міг подумати, що могло бути інше ставлення з боку Росії. Можливо, я не знаю, в Росії хтось думає про те, що можуть бути інші відносини з сусідом. Але сьогодні цього немає, не існує — немає жодного знаку звідти, який би вказував на те, що Росія має свідомість чи бажання встановити рівноправні відносини зі своїми сусідами", - зазначила глава держави.

Вона зазначила, що в якісь періоди після розвалу СРСР у Грузії хтось міг подумати про інше ставлення з боку Кремля. Втім, зараз РФ показує протилежне - ворожість.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на масовану ракетну атаку армії Російської Федерації по українських містах 2 січня.

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