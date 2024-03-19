Президентка Словаччини прокоментувала антиукраїнську позицію уряду прем'єра Фіцо

Багато країн світу підтримують Україну в її боротьбі з російською агресією. Втім, чинний уряд Словаччини, ймовірно, має іншу точку зору.

Про це заявила президентка Словаччини Зузанна Чапутова, повідомляє "Радіо Свобода".

"Багато країн Європи вирішили підтримати Україну, щоб за стіл перемовин вона сіла сильнішою, щоб виборола легітимнішу позицію – що є абсолютно справедливим та правильним. На цьому ґрунтувалася й позиція попередніх урядів Словаччини. Але, здається, поточна влада має іншу точку зору", - наголосила Чапутова.

Прокоментувала словацька лідерка рішення Чехія вирішила призупинити міжурядові консультації із Словаччиною. З її слів, сталося це через нещодавні заяви членів словацького уряду.

Реакція президентки на проросійські погляди уряду

Зузана Чапутова негативно відреагувала на зустріч міністра закордонних Словаччини Юрая Бланара зі своїм колегою країни-агресорки РФ Сергієм Лавровим на дипломатичному форумі в Туреччині. За її словами, зустріч з Лавровим не наблизила "до справедливого миру в Україні, куди Росія незаконно і безпідставно вторглася". Своєю чергою, прем'єр Роберт Фіцо назвав це прикладом "збалансованої і суверенної словацької зовнішньої політики".

Крім того, президентка Словаччини розкритикувала прем’єра Фіцо через "натхнення", яке він черпає в Угорщині. З її слів, словацький прем'єр копіює угорського колегу Віктора Орбана.

Читайте також: