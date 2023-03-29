Президентка Угорщини заявила, що Росія повинна вивести свої війська з України

Вона зазначила, шо потрібен мирний план, який не буде означати перемогу Росії у війні.

Президент Угорщини Каталін Новак заявила, що вона підтримує мирний план для України, який передбачає виведення російських військ з території України.

Про це вона заявила на пресконференції з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом під час візиту до Анкари, повідомляє HVG.

Новак зазначила, шо потрібен мирний план, який не буде означати перемогу Росії у війні.

"Нам потрібен мирний план, який не тягне за собою перемоги для Росії, та водночас передбачає справедливі й реалістичні цілі", – сказала вона.

Крім того, Новак подякувала президенту Туреччини Ердогану за посередницьку роль між Україною та Росією.

"Кінцева мета – це мир, який вимагає спільної волі, й потрібно робити все для запобігання ескалації війни. Потрібно вгамувати, а не підсилювати напруженість, а воюючі сторони повинні сісти за стіл переговорів, і потрібен мирний план", – додала Новак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Угорщині заявили, що не будуть арештовувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо той відвідає країну. В уряді Орбана заявили, що для цього нібито нема законних підстав.

Крім того, ми раніше інформували, що Угорщина відмовилася брати участь у спільній закупівлі 1 млн боєприпасів для України за планом ЄС.

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