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Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Боррель прибули до Києва

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Боррель прибули до Києва

Фото: Associated Press

Дипломати наголошують на своїй підтримці.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у четвер, 2 лютого, прибули до Києва.

Про цю політику повідомили в Twitter.

Урсула фон дер Ляєн у своєму дописі написала, що вже вчетверте приїхала до української столиці після повномасштабного вторгнення Росії. Вона оголосила про підтримку та співпрацю.

"Приємно закріпити до Києва. цей раз з моєю командою комісарів. Ми тут разом, щоб показати, що ЄС залишається поруч з Україною як ніколи", - написав фон дер Ляєн.

Своєю чергою Жозеп Боррель наголосив: прибув до Києва, щоб "передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну".

"Допомога ЄС сягнула 50 мільярдів євро з початком війни з Росією. Європа була об'єднана з Україною з першого дня. І все одно буде стояти з вами, щоб перемагати та відбудовуватися", - написав Боррель.

Нагадаємо, президент Австрії Александр Ван дер Беллен 1 лютого прибув до Києва з офіційним візитом. Зокрема, відвідав Бучу на Київщині, та опублікував звідти фото.

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Дата публікації
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