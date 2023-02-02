Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Боррель прибули до Києва

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у четвер, 2 лютого, прибули до Києва.

Про цю політику повідомили в Twitter.

Урсула фон дер Ляєн у своєму дописі написала, що вже вчетверте приїхала до української столиці після повномасштабного вторгнення Росії. Вона оголосила про підтримку та співпрацю.

"Приємно закріпити до Києва. цей раз з моєю командою комісарів. Ми тут разом, щоб показати, що ЄС залишається поруч з Україною як ніколи", - написав фон дер Ляєн.

Добре, що я повернувся в Київ, мій четвертий раз після вторгнення Росії.



Цього разу з моєю командою комісарів.



Ми тут разом, щоб показати, що ЄС стоїть поруч з Україною як ніколи.



І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG — Урсула фон дер Ляєн (@vonderleyen) 2 лютого 2023 р.

Своєю чергою Жозеп Боррель наголосив: прибув до Києва, щоб "передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну".

"Допомога ЄС сягнула 50 мільярдів євро з початком війни з Росією. Європа була об'єднана з Україною з першого дня. І все одно буде стояти з вами, щоб перемагати та відбудовуватися", - написав Боррель.

Він прибув до Києва, щоб передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну.



Допомога ЄС сягнула 50 мільярдів євро з початку війни Росії. Європа була об’єднана з Україною з першого дня. І все одно буде стояти з вами, щоб перемагати та відбудовуватися. pic.twitter.com/wfhIo9f9HT — Жозеп Боррель Фонтеллес (@JosepBorrellF) 2 лютого 2023 р.

Нагадаємо, п резидент Австрії Александр Ван дер Беллен 1 лютого прибув до Києва з офіційним візитом. Зокрема, відвідав Бучу на Київщині, та опублікував звідти фото.

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