Президентка Єврокомісії повідомила, чи справді Україна виконала все для переговорів про вступ до ЄС

В Єврокомісії вважають, що країни-члени ЄС мають почати з Україною переговори вже до кінця червня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це фон дер Ляєн заявила на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні 11 червня.

Президентка Єврокомісії сказала, що Україна виконала всі умови, які для неї визначив Євросоюз. Тому в Єврокомісії вважають, що країни-члени ЄС мають почати з Україною переговори про вступ до об’єднання вже до кінця червня.

Фон дер Ляєн також наголосила на схваленні Україною плану реформ, завдяки чому держава отримуватиме фінансування за програмою Ukraine Facility (підтримка від ЄС на 50 млрд євро).

Нагадаємо, напередодні Єврокомісія вже офіційно рекомендувала почати переговори про вступ України до ЄС. ЄК також підготувала переговорну рамку щодо членства України.

Раніше 11 червня президент України Володимир Зеленський на конференції в Берліні заявив, що держава виконала усі вимоги для початку переговорів про членство в ЄС.

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