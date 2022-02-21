Президентка Єврокомісії та високий представник ЄС засудили визнання Росією ОРДЛО

У ЄС наголосили, що вони відреагують на дії Росії.

У спільній заяві президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та високий представник ЄС Жозеп Боррель заявили, що визнання Росією ОРДЛО - це порушення норм міжнародного права.

Про це вони написали у Twitter.

Європейські політики наголосили, що визнання фейкових утворень є кричущим порушенням норм міжнародного права та територіальної цілісності України.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2022

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС та його партнери відреагують на це єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною", - йдеться у спільній заяві.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2022

Нагадаємо, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін оголосив про офіційне визнання псевдореспублік на Донбасі, так званих "ДНР" та "ЛНР".

Також Путін у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський обговорив з американським лідером Джо Байденом останні новини щодо визнання Володимиром Путіним "ЛНР" та "ДНР".

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