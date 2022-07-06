Президентка Єврокомісії закликала ЄС готуватись до повної зупинки поставок російського газу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейському союзу необхідно розробити екстрені плани, щоб підготуватися до повного припинення постачання російського газу.

Вона зазначила, що Путін продовжує використовувати енергетичні ресурси, як зброю, і ЄС має бути готовим до перебоїв у постачанні.

Про це Урсула фон дер Ляєн сказала сьогодні, 6 липня, під час виступу у Європарламенті в Страсбурзі, повідомляє "Європейська правда".

"Нам також необхідно зараз готуватися до подальшого припинення постачання газу і навіть до повного припинення постачання російського газу", – сказала вона.

За її словами, Єврокомісія незабаром представить план для ЄС із реагування в разі надзвичайної ситуації.

"Ми працюватимемо, щоб захистити наш єдиний ринок і промислові ланцюжки поставок від збоїв", – сказала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія своєю грою з газом робить усе, щоб Європа цієї зими пережила найбільшу кризу в історії. Тому ситуацію на енергоринку Європи потрібно розглядати, як війну.

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