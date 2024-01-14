Президентські вибори на Тайвані: Китай відреагував заявою про "неминуче возз’єднання"

На Тайвані пройшли вибори президента. Лідерство отримав прозахідний кандидат Лай Чінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП). У Китаї прокоментували – Пекін згадав про "неминуче возз’єднання" з островом.

Про це заявила речниця китайського Управління з питань Тайваню Чень Біньхуа, пише пресслужба МЗС Китаю.

"Принцип одного Китаю є надійним якорем миру та стабільності в Тайванській протоці. Ми віримо, що міжнародне співтовариство й надалі дотримуватиметься принципу одного Китаю, розумітиме та підтримуватиме справедливу справу китайського народу, який протидіє сепаратистській діяльності незалежності Тайваню та прагне досягти національного возз’єднання", - заявила чиновниця.

Нагадаємо, напередодні на Тайвані пройшли президентські вибори. Після опрацювання 95% бюлетенів лідирує Лай Чінте, нинішній віцепрезидент країни, який набрав 40,3% голосів. Китай назвав перегони "вибором між війною і миром".

В ексклюзивному репортажі із Тайбею – Апетити Китаю: як Тайвань готується до відбиття можливого нападу вже 2027 року.

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