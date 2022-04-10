Президентські вибори у Франції: у другий тур виходять Макрон і Ле Пен - дані екзитполу

Участь у голосуванні взяли 65% виборців.
У неділю, 10 квітня, у Франції відбувся перший тур президентських виборів. Лідерами голосування стали чинний президент Еммануель Макрон та представниця ультраправих Марін Ле Пен, яку звинувачували у контактах з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як повідомляє France24, за даними екзитполу, на виборах у першому турі перемагає чинний президент Франції Еммануель Макрон. у якого 28,1% голосів. Його конкуренткою у другому турі стане Марін Ле Пен, за яку проголосувало 23,3% виборців.
На пост президента Франції претендували 12 кандидатів. За повідомленням ЗМІ, участь у голосуванні взяли 65% виборців.
Другий тур президентських виборів у Франції пройде 24 квітня.
Нагадаємо, головна суперниця Макрона Марін Ле Пен відверто підтримала анексію Криму в 2014 та вторгнення окупантів на Донбас.
Президент Еммануель Макрон претендує на другий п'ятирічний термін, маючи серйозний виклик з боку ультраправих, яких представляє Марі Ле Пен, намагаючись протистояти і загальнонаціональній апатії виборців.
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