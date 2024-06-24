Президентські вибори у США: Буданов розкрив своє ставлення до Трампа

Розвідник зазначив, що вибори у США - досить непередбачувані.

Очільник української розвідки Кирило Буданов оптимістично ставиться до того, що Дональд Трамп може стати новим президентом Сполучених Штатів.

Про це він сказав в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

"Якщо проаналізувати його публічні виступи, то він кілька разів змінював свою позицію. І сила американської системи в тому, що вона не дозволяє одній людині приймати рішення в односторонньому порядку", - сказав Буданов.

Він додав, що взагалі вірить в США і в те, що Україна разом з американцями досягнуть перемоги у війні проти РФ.

"Вибори в США дуже непередбачувані", - додав він.

Нагадаємо, на зустрічі з прихильниками у штаті Нью-Гемпшир експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв у разі перемоги на виборах поточного року зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації.

За словами Трампа, Європі доведеться збільшити витрати на Україну рівною мірою зі США, наразі же вони несумірні.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що якщо Трамп підтримає Україну, його повернення може стати перемогою для світу.

Вже восени у Сполучених Штатах Америки відбудуться президентські вибори. Сьогодні двома головними постатями залишаються чинний президент Джозеф Байден та кандидат від республіканців Дональд Трамп.

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