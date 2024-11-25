Президентські вибори в Польщі: одним з кандидатів став історик, який назвав Галичину "Малопольщею"

У партії "Право і справедливість" пояснили, що Навроцького обрали насамперед через його особисті риси, а також через "ситуацію, у якій зараз перебуває Польща".

У Польщі керівна партія "Право і справедливість" висунула кандидатом у президенти на виборах 2025 року Кароля Навроцького – очільника Інституту національної пам'яті країни, який нещодавно використав принизливу назву для української Галичини.

Про це повідомляють RMF та PAP.

Як пояснив лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, Навроцького обрали насамперед через його особисті риси, а також через "ситуацію, у якій зараз перебуває Польща".

Як стверджує Качинський, зараз у його країні триває "внутрішня, польсько-польська війна", тож державі потрібна людина, яка заслуговує на довіру, незалежно від політичної формації.

Своєю чергою сам Навроцький під час виступу наголосив на необхідності захищати Польщу, її цінності. Він також акцентував на тому, щоб "не допустити позбавлення наших символів і обмеження нашого суверенітету".

Хто такий Кароль Навроцький?

Кароль Навроцький – історик, доктор гуманітарних наук. Від 2021 року керує Інститутом національної пам’яті Польщі. Він відомий ініціюванням знесення пам’ятників на честь радянських солдатів.

Навроцький викликав суперечки, коли назвав Галичину "Східною Малопольщею" в контексті ексгумації жертв Волинської трагедії. Ця заява викликала критику з боку українських істориків, які розглядають такі терміни як спробу заперечити історичну та культурну ідентичність регіону.

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