Президентські вибори в Україні цієї осені: депутат поділився прогнозом

У регіонах України певні політичні партії та суб’єкти вже почали передвиборчі процеси, розширюють осередки та будують мережі.

Верховна Рада ухвалила рішення продовжити воєнний стан в Україні до 9 травня. Проте в кулуарах парламенту лунають припущення, що якщо вдасться припинити вогонь, воєнний стан можуть скасувати, а президентські вибори провести вже цієї осені.

Про це розповів у інтерв'ю LB.ua голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

"Я не готуюся. До виборів готуються окремі депутати й деякі політтехнологи. Мені здається, що більше політтехнологи, ніж депутати. Хоча я постійно чую: наступної весни, наступної осені, потім знову наступної весни чи осені, от-от точно будуть вибори", – зазначив Безгін.

За його словами, у регіонах певні політичні партії та суб’єкти вже почали передвиборчі процеси, розширюють осередки та будують мережі. Водночас умовна "партія влади" поки не веде активної підготовки до виборів.

"Війну завершимо, законодавство підготуємо – після цього будемо говорити про якісь виборчі процеси", – додав він.

Зазначимо, що в українських політичних колах активно обговорюють майбутні вибори, зокрема вже стало помітно пожвавлення серед кількох партійних офісів і народних депутатів. Такі обговорення виникають на тлі чуток про початок мирних переговорів і закінчення війни в Україні.