Президентський рейтинг: підтримка Зеленського зменшилася, однак він залишається лідером

За рік рейтинг симпатії та довіри до Зеленського суттєво не змінився.

Чинний голова держави Володимир Зеленський залишається лідером у президентському рейтингу, однак спостерігається тенденція до зниження рівня його довіри серед українців.

Про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного 3-11 грудня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Якби в Україні найближчої неділі відбулися президентські вибори, то перемогу здобув би чинний глава держави Володимир Зеленський. За нього проголосували б 20,2% серед усіх респондентів і 27,1% серед тих, хто визначився з вибором. Проте у порівнянні з опитуванням у червні підтримка чинного президента знизилася на 2,8% - з 23% до 20,2% усіх опитаних.

На другому місці – п'ятий президент і очільник партії "Європейська солідарність" П. Порошенко з показниками 14,7% серед усіх респондентів і 19,7% серед тих, хто визначився з вибором. До трійки лідерів також входить Ю. Тимошенко (відповідно, 8,4% і 11,3%). Далі йдуть:

І. Смешко (5,8% і 7,7%),

(5,8% і 7,7%), Ю. Бойко (4,9% і 6,6%),

(4,9% і 6,6%), Є. Мураєв (4,8% і 6,5%),

(4,8% і 6,5%), Д. Разумков (4,7% і 6,3%),

(4,7% і 6,3%), В. Гройсман (3,8% і 5,1%),

(3,8% і 5,1%), О. Ляшко (3,6% і 4,8%).

Згідно з результатами соцопитування, порівняно з груднем 2020 року рейтинг В. Зеленського, П. Порошенка, Ю. Тимошенко та І. Смешка суттєво не змінився. Водночас найбільш істотна динаміка відстежується у Ю. Бойка (його рейтинг серед тих, хто визначився, знизився з 13,7% у грудні 2020 року до 6,6% у грудні 2021 року). Позитивну динаміку також має О. Ляшко – з 2,9% до 4,8%.

Варто зазначити, що згідно з попередніми результатами опитування, яке проводив Центр Разумкова, Зеленський вперше очолив антирейтинг українських політиків. За чинного президента не голосували би за жодних обставин 31,9% респондентів.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Участь в опитуванні взяли 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

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