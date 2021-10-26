Президентський рейтинг: підтримка Зеленського зменшилася, за ним — Порошенко і Бойко

Підтримка чинного президента зменшилася на 2,5%, проте він досі у лідерах.

Якби в Україні найближчої неділі відбулися президентські вибори, то перемогу здобув би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування за жовтень, яке оприлюднив Центр Разумкова.

За Зеленського віддали б свій голос 17% усіх опитаних або 26% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Проте у порівнянні з опитуванням у липні-серпні підтримка чинного президента знизилася — з 19,5% до 17% серед усіх опитаних.

На другому місці — п’ятий президент і очільник "Євросолідарності" Петро Порошенко (9% і 14% відповідно). Рейтинг Порошенка теж знизився — (з 12% у січні та 10% у липні-серпні до 9%).

3. Юрій Бойко (7% і 12%);

4. Юлія Тимошенко (7% і 10%);

5. Дмитро Разумков (6% і 9%);

6. Євген Мураєв (4% і 6%).

Рейтинг інших потенційних кандидатів не перевищує 5%:

за Ігоря Смешка — 3% і 5%,

за експрем’єра Володимира Гройсмана — 2% і 3,5%,

за Анатолія Гриценка — 2% і 3%,

за Олега Ляшка — 2% і 2%,

за Сергія Притулу — 1,5% і 2%,

за Руслана Кошулинського — 1% і 2%,

за Віталія Кличка — 1% і 1%.

Зазначимо, що порівняно з січнем 2021 року знизився рейтинг Юрія Бойка (з 13% до 7% серед усіх опитаних). Це пов’язують з появою у списку кандидатів Євгена Мураєва, який орієнтується на такий же проросійський електорат, що і Бойко.

Крім того, порівняно з кінцем липня-початком серпня зріс рівень підтримки Дмитра Разумкова (з 2% до 6% серед усіх опитаних).

Раніше президентський рейтинг опублікував Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Відповідно до його результатів, Володимир Зеленський продовжує лідирувати, але спостерігається тенденція до зниження рівня його підтримки.

Нагадаємо, що опитування Центру Разумоква зафіксувало падіння рейтингу "Слуги народу".

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