Президентський рейтинг Зеленського знизився, але він залишається лідером - опитування

Підтримка Дмитро Разумкова помітно зросла.

Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу, але спостерігається тенденція до зниження рівня його підтримки.

Про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного 15-18 жовтня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, на виборах президента у першому турі відносно найбільшу підтримку має Володимир Зеленський: чинний глава держави отримав би 19,1% серед усіх респондентів і 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, за якого проголосували б 12,1% серед усіх респондентів і 15,6% серед тих, хто визначився з вибором. На третьому місці – лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з показниками, відповідно, 9,4% і 12,2%.

Далі йдуть співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко (7,3% і 9,4%), лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (6% і 7,8%) та колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков (5,5% і 7,1%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Варто зазначити, що у пресрелізі КМІС сказано, що рейтинг Зеленського помітно нижчий порівняно з минулим вересневим опитуванням, хоча значною мірою це може бути зумовлене тим, що у вересні у списку кандидатів не було Разумкова. Причини такої динаміки можуть бути різними, і це потребує додаткових спеціалізованих досліджень. Утім, можна припускати певне вичерпання потенціалу рішень РНБО (з точки зору утримання підтримки), і водночас негативний вплив окремих політичних подій ("Вагнергейт", Pandora Papers, відставка Д. Разумкова) разом з економічними питаннями (обговорення комунальних тарифів), сказано у пресрелізі.

Водночас від травня зросла підтримка Разумкова. Підтримка Порошенка, Тимошенко, Бойка знаходиться на приблизно однаковому рівні, а підтримка Смешка дещо знизилася.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки впродовж 15-18 жовтня 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком від 18 років) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

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