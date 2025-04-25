Президент анонсував нові дипломатичні зустрічі для припинення вогню: подробиці

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із заявою про дипломатичні зусилля для досягнення миру та припинення бойових дій / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про можливі важливі зустрічі найближчими днями, які мають наблизити довгоочікуване припинення бойових дій в Україні.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, зараз критично необхідне безумовне припинення вогню, яке може бути досягнуто шляхом дипломатичних зусиль.

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«Потрібен реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію – будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки», — зазначив президент.

Глава держави наголосив, що дипломатичні інструменти мають бути використані повною мірою: «Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала».

Нагадаємо, Зеленський зробив гучну заяву, що Україна ніколи не визнає Крим російським. Ця позиція базується на Конституції та міжнародному праві.