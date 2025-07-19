Президент Азербайджану закликав Україну не миритися з окупацією

Президент Азербайджану Ільхам Алієв / © azertag.az

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Україна не має миритися з окупацією своїх територій.

Про це він сказав на Шушинському медіафорумі, відповідаючи на запитання українського журналіста Дмитра Гордона.

«Я мав можливість відповідати на питання представника України на одному із заходів кілька років тому. Приблизно таке ж було питання. І моя відповідь не відрізнятиметься від того, що я говорив тоді. І думаю, що це співзвучно і сподіванням українського народу. Ніколи не погоджуватися на окупацію — ось це головна порада. Це те, що робили ми», — заявив Ільхам Алієв.

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Президент Азербайджану провів паралель між ситуацією в Україні та конфліктом у Нагірному Карабаху. Він нагадав, що Рада Безпеки ООН свого часу ухвалила чотири резолюції, які вимагають виведення вірменських військ, але міжнародна спільнота не досягла їхнього виконання.

«Ми вирішили, що створимо нові реалії, і ви будете з ними миритися. Так і сталося, — сказав він

Президент нагадав, що Азербайджан не став чекати і сам відновив контроль над Карабахом. Тому він побажав українцям не здаватись та зробити те саме.

Раніше ми писали, як президент Азербайджану Алієв поставив Путіна на місце.

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