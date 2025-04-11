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Президент Азербайджану зробив заяву про перспектив миру між Україною та РФ
“Війни закінчуються, коли підписується остаточний акт капітуляції”, наголошує азербайджанський лідер.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що не бачить перспектив миру між Україною та Росією у найближчому майбутньому.
Про це азербайджанський лідер сказав під час міжнародного форуму “До нового світопорядку”, пише CentralAsia.
З його слів, припинення вогню не зупиняє війни. Він наголосив, що “війни закінчуються, коли підписується остаточний акт капітуляції”.
“Я особисто, будучи реалістом, не бачу в найближчому майбутньому жодних перспектив миру між Україною та Росією", - сказав Алієв.
Президент Азербайджану наголошує, що Москва оголосила окуповані території частиною РФ. За словами Алієва, жодна країна не погодиться піти на компроміс у питанні територіальної цілісності. Тому очікувати, що Київ погодиться пожертвувати своєю міжнародно визнаною територією в обмін на мир буде несправедливо та нереалістично.
“Україна, як і весь світ, вважає ці окуповані території частиною України. Азербайджан також вважає їх частиною України. Як вони можуть пожертвувати та сказати: ні, це не частина України? Ну, якщо це станеться, це означає, що я чогось не розумію в міжнародній політиці”, - наголосив азербайджанський лідер.
Офіційний Баку, каже він, “підтримує і буде підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України”.
“Як країна, яка постраждала від окупації та порушення нашої територіальної цілісності, ми, звісно, повністю розуміємо цю ситуацію”, - додав він.
Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф знову вирушив до “фюрера” Володимира Путіна говорити про війну. Якщо перемир’я у війні РФ проти України не буде досягнуто до кінця місяця, президент США Дональд Трамп може ініціювати нові санкції проти Росії.