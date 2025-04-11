Президент Азербайджану зробив заяву про перспектив миру між Україною та РФ

Ільхам Алієв і Володимир Путін. / © Associated Press

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що не бачить перспектив миру між Україною та Росією у найближчому майбутньому.

Про це азербайджанський лідер сказав під час міжнародного форуму “До нового світопорядку”, пише CentralAsia.

З його слів, припинення вогню не зупиняє війни. Він наголосив, що “війни закінчуються, коли підписується остаточний акт капітуляції”.

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“Я особисто, будучи реалістом, не бачу в найближчому майбутньому жодних перспектив миру між Україною та Росією", - сказав Алієв.

Президент Азербайджану наголошує, що Москва оголосила окуповані території частиною РФ. За словами Алієва, жодна країна не погодиться піти на компроміс у питанні територіальної цілісності. Тому очікувати, що Київ погодиться пожертвувати своєю міжнародно визнаною територією в обмін на мир буде несправедливо та нереалістично.

“Україна, як і весь світ, вважає ці окуповані території частиною України. Азербайджан також вважає їх частиною України. Як вони можуть пожертвувати та сказати: ні, це не частина України? Ну, якщо це станеться, це означає, що я чогось не розумію в міжнародній політиці”, - наголосив азербайджанський лідер.

Офіційний Баку, каже він, “підтримує і буде підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України”.

“Як країна, яка постраждала від окупації та порушення нашої територіальної цілісності, ми, звісно, ​​повністю розуміємо цю ситуацію”, - додав він.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф знову вирушив до “фюрера” Володимира Путіна говорити про війну. Якщо перемир’я у війні РФ проти України не буде досягнуто до кінця місяця, президент США Дональд Трамп може ініціювати нові санкції проти Росії.

Дата публікації 19:49, 10.04.25 Кількість переглядів 32 Переговори активізувалися! Плюси та підводні камені для України!