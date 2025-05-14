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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Президент Бразилії хоче поговорити з Путіним перед зустріччю в Стамбулі: заява да Сілви

У Бразилії називають прямий діалог між Києвом і Москвою "єдиним способом припинити конфлікт".

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Луїс Інасіу Лула да Сілва. / © Associated Press

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що спробує переконали диктатора РФ Володимира Путіна на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у Туреччині.

Про це він заявив на пресконференції в Китаї, повідомляє Ouest-France.

Лула да Сілва пообіцяв, що "спробує поговорити з Путіним". Відомо, що бразильський президент на зворотному шляху додому планує зупинитися в Москві.

"Мені нічого не коштує сказати йому: "Гей, товаришу Путін, їдь до Стамбула та домовляйся, заради Бога"", - висловився президент Бразилії.

Зауважимо, що Пекін і Бразіліа опублікували спільну заяву, в якій привітали пропозицію президента-диктатора РФ Володимира Путіна розпочати прямі переговори з Україною. Обидві країни назвали прямий діалог "єдиним способом припинити конфлікт".

Переговори України і РФ

Раніше повідомлялося про те, що Бразилія розглядає участь у переговорах щодо України. Таку ініціативу, за інформацією джерел, у Бразилії пояснюють слабкими результатами зусиль США, які намагаються вплинути на припинення війни.

Втім, 15 травня заплановані переговори мають відбутися в турецькому Стамбулі. Ініціатива надійшла від диктатор РФ Володимира Путіна. Мовляв, прямі переговори були перервані 2022-го. Втім, сам “фюрер” не приїде до Туреччини. Принаймні про це пишуть іноземні медіа. Нібито на переговори вирушить очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

Не прилетить до Стамбула і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який також виступав за посередництво Анкари. Американський лідер заявив, що державний секретар США Марко Рубіо у четвер відвідає Туреччину для участі в переговорах між Україною та Росією.

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