Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні

Петр Павел. / © Getty Images

Реклама

Агресорка Російська Федерація наразі не налаштована на припинення своєї війни проти України. Водночас Київ потребує більшої та швидшої військової підтримки для мирного врегулювання.

Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел на Українському ланчі на полях Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє NV.

«Будучи колишнім військовим, я не хочу створювати надто оптимістичних очікувань на цей рік, знаючи, який ворог у нас проти нас», — сказав чеський лідер.

Реклама

З його слів, він три роки тому також застерігав від перебільшеного оптимізму, коли йшлося про контрнаступ ЗСУ. Павел наголосив, що тоді його критикували, мовляв, він підриває український воєнний дух.

«Але єдине, що я робив, — це застерігав від створення очікувань, які, якщо вони не справдяться, призведуть до розчарування з усіх боків», — наголосив президент Чехії.

Згадав Петр Павел і великі втрати армії РФ у війні. Він акцентував на тому, що ціна для окупантів за кожен квадратний кілометр території України надзвичайно висока.

Водночас президент заявив про важливість санкцій та на необхідності далі посилювати їх. Зокрема, проти тіньового флоту, який транспортує нафту з Росії. Можна створити умови, аби Москва зрозуміла, що не може досягти успіху на фронті, а її єдиний шлях — це переговори.

Реклама

«Я не впевнений, що Росія готова до цього ментально, і саме ми всі, включаючи, і насамперед, Сполучені Штати, повинні посилити навіть політичний тиск на Росію, а не на Україну, бо це не приведе Путіна до столу переговорів», — висловився президент Чехії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про головну небезпеку тривалої війни з Росією. Глава держави наголосив, що «чим довше триває війна, тим більше ресурсів отримує агресор». Він також наголосив на тому, що росіяни вдосконалюють озброєння для атак на Україну. Зокрема, «Шахеди».