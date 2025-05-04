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Президент Чехії оцінив можливість закінчення війни 2025 року
Чеський президент вважає, що постачання до України боєприпасів змусть Росію швидше завершити війну.
Чехія буде продовжувати постачати Україні боєприпаси наступного 2026 року, оскільки немає певності, що війна цього року закінчиться.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським.
За його словами, якщо миру в Україні все ж вдасться досягнути швидше, то боєприпаси, які постачатиме Чехія в межах артилерійської ініціативи будуть поповнювати запаси.
«Я переконаний, що саме артилерійська ініціатива, спроможність постачати в Україну достатню кількість боєприпасів є однією з умов, як примусити Росію прийти до думки, що нема сенсу продовжувати цю війну», - наголосив Петр Павел.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна розраховує отримати у межах “чеської ініціативи” 1,8 мільйона артилерійських снарядів уже цього року.