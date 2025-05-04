Президент Чехії оцінив можливість закінчення війни 2025 року

Президент Чехії Петр Павел / © скриншот з відео

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Чехія буде продовжувати постачати Україні боєприпаси наступного 2026 року, оскільки немає певності, що війна цього року закінчиться.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, якщо миру в Україні все ж вдасться досягнути швидше, то боєприпаси, які постачатиме Чехія в межах артилерійської ініціативи будуть поповнювати запаси.

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«Я переконаний, що саме артилерійська ініціатива, спроможність постачати в Україну достатню кількість боєприпасів є однією з умов, як примусити Росію прийти до думки, що нема сенсу продовжувати цю війну», - наголосив Петр Павел.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна розраховує отримати у межах “чеської ініціативи” 1,8 мільйона артилерійських снарядів уже цього року.