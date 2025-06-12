Президент Чехії розкритикував нерішучість Заходу та закликав до дій на підтримку України

Президент Чехії Петр Павел. / © Associated Press

Реклама

Президент Чехії Петр Павел закликав європейські країни прискорити розбудову оборонного потенціалу та взяти на себе більше політичної відповідальності за власну безпеку. Він зазначив, що війна Росії проти України триває, але водночас Європа демонструє тривожну нерішучість у оцінках ситуації.

Про це чеський президент заявив на форумі GLOBSEC у Братиславі.

“Поки що немає жодних ознак щодо намірів Росії припинити свою агресію. І все ж ми спостерігаємо тривожне небажання чітко розрізняти агресора та жертву”, — заявив Павел.

Реклама

Президент Чехії наголосив, що нова адміністрація США змінила баланс трансатлантичної безпеки, і тепер саме Європа має посилити свою здатність реагувати на виклики.

“Настав час зробити необхідні висновки з того факту, що роль Сполучених Штатів у європейській безпеці змінилася, та посилити здатність Європи реагувати відповідно”, — сказав він.

Утім, Павел підкреслив, що це не має означати відхід від співпраці зі США.

“Будь ласка, не зрозумійте мене неправильно, це не означає відокремлення від нашого американського союзника… Мета полягає не в тому, щоб створити альтернативу НАТО, а в тому, щоб зміцнити європейський стовп НАТО”, — заявив він.

Реклама

Чеський лідер окремо зупинився на важливості допомоги Україні: як військової, так і економічної. Він закликав не допустити падіння України і зробити все, щоб вона могла вести переговори з позиції сили.

“Не менш важливо не дозволити Україні впасти… Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні стати більш здатною захищатися, вести переговори з позиції сили та впевненості в собі”, — сказав Павел.

Він також наголосив на стратегічному значенні відбудови України.

“Відбудова України — це не лише моральний імператив, а й стратегічний. Сильна, демократична та економічно життєздатна Україна є важливою для довгострокової стабільності в Європі”, — зазначив президент Чехії.

Реклама

Павел анонсував, що детальніше представить ідею сучасного плану Маршалла для України на конференції в Італії в липні. За його словами, Україна має сприйматися як місце можливостей, а не лише ризику, і шлях до її процвітання лежить через глибшу інтеграцію з європейською економікою.

“У цьому контексті інтеграція до ЄС залишається найсильнішою гарантією тривалої безпеки та процвітання для України”, — підсумував він.